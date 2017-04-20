Политика
Источник: CNN
08:54, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Сирия перебросила военные самолеты на базу РФ для защиты

Дамаск перебросил самолеты сирийской правительственной армии ближе к базе «Хмеймим» с самолетами РФ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что эксперт допустил, что удар боевиков по военным США в Ираке сплотит антитеррористические силы. 

Как сообщает CNN со ссылкой на военные источники США, Дамаск перебросил «большинство или все свои военные самолеты» ближе к базе «Хмеймим» в Сирии, где базируются ВКС России.

«Президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты у Кремля», — сообщает телеканал. По их мнению, Асад уверен, что США и западная коалиция не решатся нанести удары в непосредственной близости от «Хмеймима».

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