Путина заподозрили в использовании США для отделения Донбасса

Источники сообщили о том, что президент России Владимир Путин собирается полностью отделить Донбасс от Украины.

Bloomberg со ссылкой на трех источников, близких к властям, сообщил о том, что Владимир Путин собирается отделить самопровозглашенную Донецкую Народную Республику от Украины за счет интеграции с Россией. При этом подчеркивается, что официального признания или присоединения территорий самопровозглашенных республик в планах России нет.

По данным источников, Путин «усиливает контроль» над Донбассом, а также пользуется неопределенной позицией США относительно Украины. Кроме того, Путин, как пишет агентство, использует и экономическую блокаду самопровозглашенных республик со стороны украинских активистов, выстраивая ключевые экономические отношения с ДНР и ЛНР.

«Сделан следующий шаг к отделению Донбасса — в этом нет никаких сомнений», — цитирует агентство депутата Госдумы от «Единой России» Константин Затулин.

Источники отмечают, что своими действиями российский лидер исключает возможность скорой отмены санкций и выполнения Минских соглашений.