МИД рассказал об "уловках" и "антироссийской истерии" в Черногории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о неблагоприятной ситуации для россиян в Черногории.

20 апреля Мария Захарова заявила, что в «Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация». Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, из-за резкого спада двусторонних отношений, вступления Черногории в НАТО и решения Подгорицы о присоединении к санкциям против РФ в стране наблюдается «всплеск антироссийской истерии».

«Чуждое черногорцам насаждение русофобии — всецело на совести политических деятелей этой страны. В данном контексте недавнее решение Подгорицы о продлении безвизового пребывания наших соотечественников до 90 дней является уловкой, которая не может прикрыть формируемого в угоду Западу отношения к России», — сказала представитель МИД.

Захарова призвала россиян «учитывать эти обстоятельства».