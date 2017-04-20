Матвиенко и Лавров поддержали критику в адрес Сафронкова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила выступление заместителя постпреда РФ при ООН Сафронкова.

Как писал Sobesednik.ru, 12 апреля заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков в своей речи обратился к представителю Великобритании Мэттью Райкрофту. «Всё делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» – сказал Сафронков.

20 апреля заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян заявил, что Владимир Сафронков повёл себя со своим британским коллегой, как прапорщик с солдатом. «Пусть реагирует ваш комитет, скажет – ну можно так себя вести?» – обратился он к Валентине Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации.

Матвиенко сказала, что она разделяет мнение Авакьяна и уже донесла свою позицию до главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Я сказала Лаврову свою точку зрения. Лавров разделяет её. Все сигналы посланы», – цитирует спикера Совета Федерации РИА «Новости».