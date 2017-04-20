Политика
Источник: kremlin.ru
07:34, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Кадыров обсудил с Путиным "провокационные статьи" о Чечне

Президент Владимир Путин 19 апреля провел встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в редакцию «Новой газеты» вызвали сотрудников МЧС и полиции из-за конверта с неизвестным белым порошком, отправленным из Грозного.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече 19 апреля Путин и Кадыров обсудили вопросы терроризма и выполнение майских указов в Чечне. Во время разговора с президентом Кадыров упомянул «провокационные статьи» о похищении и убийствах людей в Чечне.

«И еще хочу Вам доложить, что те провокационные статьи, которые пишут про Чеченскую Республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания... — сказал Кадыров. — Хорошие, в кавычках, люди пишут про то, что у нас в республике — даже говорить про это неудобно — людей задерживают, убивают».

По словам главы Чечни, в публикациях было сказано, что суфия Хасу Тепсуркаева в Чечне убили. «Сказали, что его убили, а он находится дома. Прямым текстом сначала оскорбили его, потом обвинили власти, что его убили, а он живой, здоровый находится дома», — сказал Кадыров.

Он также отметил, что серьезной террористической угрозы в регионе нет. В ответ Путин напомнил о нападении на часть Росгвардии.

«Но все-таки проявление было, было нападение на часть Росгвардии, поэтому вопросы еще не все, видимо, решены. Но все они, безусловно, решаются, я вижу, что они решаются, и хорошо», — сказал президент.

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