Политика
Источник: Nation News
17:10, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Эксперт оценил революционность заявления Фийона о русском Крыме

Политолог Павел Тимофеев объяснил, о чём свидетельствует заявление кандидат в президенты Франции о русском Крыме.

20 апреля кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил, что Россия никогда не оставит Крым, который является русским с исторической, культурной и лингвистической точек зрения.

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО Павел Тимофеев заявил, что отношения с Россией являются одной из главный внешнеполитических тем, обсуждаемых во Франции в преддверии президентских выборов.

«И здесь неизбежно всплывает крымский фактор и ситуация на Украине, и Сирия, и тема пресловутых "российских хакеров", – сказал Тимофеев агентству Nation News. – Всё это идет в связке всех вопросов по внешней политики. Отношение к России служит своеобразным маркером – относится ли кандидат к евроатлантической ориентации либо к какой-то другой. Из основных кандидатов уже все высказались на эту тему. Заявление Фийона не является здесь революционным: он и раньше делал подобные заявления. Но если даже Фийона и выберут, он, скорее всего, будет действовать на остальные страны ЕС по вопросу Крыма, но наметится некоторое смягчение позиций на уровне государства».

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