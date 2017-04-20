Депутаты: полезные и не очень

Политологи вычислили коэффициент полезного действия (КПД) депутатов Госдумы, узнал Sobesednik.ru.

На прошлой неделе известный эпатажник Виталий Милонов внес в Думу законопроект о регистрации в соцсетях строго по паспорту. Эксперты тут же высмеяли эту инициативу. А есть ли от народных избранников вообще какой-нибудь законодательный толк?

Самые активные

Судя по количеству внесенных законопроектов и выступлений на пленарных заседаниях, самый активный – это член комитета по транспорту и строительству Олег Нилов (коэффициент – 22,68 балла). С начала работы 7-й Думы он успел выступить на пленарных заседаниях аж 654 раза и предложить 212 законопроектов.

Одно из предложений Нилова, которое так и не получило поддержки – создать в стране орган, который бы цензурировал СМИ. Вероятно, депутат обиделся на то, что в прямом эфире одной из радиостанций депутатов назвали упырями.

Олег Нилов Фото: Global Look Press

Не отстает от него председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (коэффициент – 22,22, а на его счету уже 1144 выступления и 209 внесенных законопроектов).

Крашенинников, кстати, среди прочего предложил задерживать злостных неплательщиков алиментов (сейчас к ним применяется лишь административка).

Павел Крашенинников Фото: Global Look Press

А вот совсем испортить жизнь алиментщикам предложила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она – на пятом месте среди активных депутатов нижней палаты. Тех, кто не платит алименты, депутат предлагает преследовать пожизненно.

Кстати, ее коэффициент активности за полгода составил 19,27: она успела выступить на пленарных заседаниях более 2000 раз и внесла 181 законопроект.

Тамара Плетнева Фото: Global Look Press

Но славится Плетнева не этим, а своей заботой о муже: так, в самом начале работы созыва депутат пожаловалась, что господа слишком долго заседают, а ей мужу борщи варить надо.

Самые медийные

Среди таковых оказалась новоиспеченный депутат – зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская (ее коэффициент – 17,4).

За полгода на пленарных заседаниях она выступила всего 7 раз и предложила лишь 2 законопроекта, зато с завидной регулярностью экс-прокурор поражает своими появлениями на публике (скажем, с иконой последнего императора в колонне «Бессмертного полка» 9 мая в 2016‑м) и заявлениями в СМИ (чего только стоит ее сообщение о том, что в Севастополе замироточил бюст Николая II).

Наталья Поклонская Фото: Global Look Press

В общем, выходит, неважно, всерьез ее воспринимают или нет, главное – популярность.

На пятом месте среди самых медийных оказался думский старожил – народный артист Иосиф Кобзон (с коэффициентом 8,42). Рейтинг выявил, что певец не силен в политике, да и в регионах работает так себе, зато нередко выступает с острыми заявлениями в СМИ.

Иосиф Кобзон Фото: Global Look Press

Ему на пятки наступает скандальный гееборец Виталий Милонов, который по цитируемости набрал 8,26 балла.

Виталий Милонов Фото: Global Look Press

Самые раскрученные

Этот параметр помогло определить интернет-голосование.

Правда, сказать, что голосование получилось «чистым», сложно: депутаты и партии, которые они представляют, активно призывали своих сторонников голосовать, а некоторые даже пытались «накрутить» свой рейтинг. За это, кстати, были наказаны: если было видно, что много голосов поступает с одного IP-адреса за конкретного депутата, то его снимали с гонки за народную любовь.

В итоге в народном голосовании в тройку лидеров вошел думский новобранец, зампред ГД Петр Толстой (со счетом 14,09). Впрочем, это неудивительно: свои очки он заработал вовсе не в депутатском кресле (всего 8 выступлений и 5 законопроектов), а будучи известным телеведущим.

Петр Толстой Фото: Global Look Press

Успешно прошел интернет-голосование и член комитета по регламенту Владимир Бурматов (коэффициент 10,92 балла): будем надеяться, что хоть он-то заработал народную любовь именно законотворческой деятельностью и работой в Челябинской области.

Владимир Бурматов Фото: Global Look Press

Самые передовые

Сложив все баллы, эксперты вычислили, кто имеет наибольший КПД.

Лидером оказалась зампред Госдумы Ирина Яровая (63,13 балла). С начала нового срока полномочий она «навыступала» на пленарках 241 раз и внесла 197 законопроектов, многие из которых уже приняты. Впрочем, новые законопроекты депутата (разрешение хранения кортиков для ветеранов, например) куда более безобидны, нежели пресловутый «пакет Яровой – Озерова», который до сих пор будоражит общественность. Удивительно, что при таком раскладе Яровая победила и в народном голосовании.

Следом идет вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (коэффициент 62,01). Он, конечно, думский старожил, но только за первые полгода работы в седьмом созыве успел 208 раз выступить и внести 104 законопроекта. Один из них предполагает, что депутатов будут штрафовать за прогулы (по «тарифу» – 64 тыс. руб. за пропущенный день). Впрочем, баллы Неверов заработал не только за популизм: он ведет активную работу и в своем регионе – в Смоленской области, стараясь выполнять предвыборные обещания.

Сергей Неверов Фото: Global Look Press

Соавтор рейтинга «КПД ГД» политтехнолог Дмитрий Гусев:

– Госдума в этом созыве обновилась на 57%, при этом в топ-50 депутатов по КПД вошли целых 32% думских новичков. Это хороший результат и показатель того, что они в своих регионах все-таки работают.

Я был удивлен, что многие «звезды» (по-другому их называют «паровозами») – депутаты, которые обладают известностью в масштабе страны – не заняли никаких мест в рейтинге работы в регионах. К примеру, эксперты никак не отметили региональную работу Иосифа Кобзона, который шел от Бурятии и Иркутской области. И он такой не один.

К сожалению, тактика «паровозов» работает во время предвыборной кампании, привлекает избирателей, но после вызывает разочарование у народа. Зато в регионах по полной программе пашут одномандатники: они в этом заинтересованы, ведь от работы с людьми сейчас зависит их будущее.

Пояснительная записка

Коэффициент полезного действия каждого представителя депутатского корпуса сложился из нескольких значений: насколько активно депутат проявляет себя в Госдуме, насколько часто цитируется СМИ, как проголосовал за парламентария народ (только уже не на выборах, а на сайте deputat.club) и как эксперты (411 политологов, журналистов и т.д.) оценивают его работу в регионе. Из рейтинга были исключены спикер ГД Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.