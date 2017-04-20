"Чернуха" против Навального играет на руку оппозиции

Ролик, в котором оппозиционера Алексея Навального сравнивают с Гитлером, не только облетел интернет: на его показы уже начали «сгонять» студентов

Sobesednik.ru обсудил с политтехнологом, какой эффект даст кампания власти против Алексея Навального.

Последние пару дней в сети прошла информация о том, что Кремль решил начать системную (в том числе и агитационную) работу по дискредитации Алексея Навального. За это якобы будет отвечать внутриполитическое управление администрации президента.

Впрочем, подтверждение слухов не заставило себя долго ждать. Ролик, в котором оппозиционера Алексея Навального сравнивают с Гитлером, не только облетел интернет: на его показы уже начали «сгонять» студентов. Так, например, во Владимире студентов ВлГУ согнали в актовый зал, где руководитель «Правовой школы Владимирской области по профилактике экстремизма в молодёжной среде» Алла Быба показала фильм о Навальном-Гитлере и попыталась поговорить с учащимися ВУЗа об экстремизме.

Впрочем, ничего нового о Навальном в этом агитационном ролике нет (ну кто не знает, что он дружен с националистами?!). С другой стороны, нельзя обратить внимание и на то, как «топорно» работает у нас пропаганда, ведь после митинга 26 марта молодежи в разных городах страны периодически приходится выслушивать нравоучительные лекции в формате «ты туда не ходи».

Кому на руку распространять «чернуху» против скандального оппозиционера Навального и опасается ли его Кремль, Sobesednik.ru расспросил политтехнолога, автора проекта «Архитектура власти» Андрея Трошкина.

— На Ваш взгляд, действительно ли Кремль видит угрозу в Навальном и будет бороться с оппозиционером такими способами?

— Не думаю, что на данный момент Навальный является серьезной угрозой для Кремля. Безусловно, ему удалось создать информационную повестку, которая успешно раскручивается, в том числе благодаря игнорированию властями его расследования. Также арест и митинги отлично дополняют яркий старт его провокационной предвыборной кампании.

Сегодня в Сети мы наблюдаем все признаки информационной войны, но разобраться, кто заказчик этих видео, возможности нет. На мой взгляд, слитая через анонимные телеграм-каналы информация и ролики работают больше в интересах Навального, нежели Кремля.

— Получается, «чернуха» против Навального и других оппозиционеров наоборот лишь укрепит протестный настрой общества? Вообще в Навальном ли дело? Быть может, россияне, в том числе и молодежь, выходят на улицы не столько из-за Навального, сколько из-за социальной и экономической обстановки, сложившейся в стране?

— Что же касается митингов, то их в основном поддержали молодые люди, которые на выборы преимущественно не ходят. Вероятнее всего, их собирали по сетевому принципу активисты штаба Навального. Он заявил, что уже собрал более 300 000 подписей, а, например, в Новосибирске, на акцию «Он нам не Димон» вышло всего около 300 человек. То есть по факту мы наблюдаем пассивный протест. И чтобы он стал активным, ситуацию необходимо постоянно раскачивать и обострять. И данные ролики могут быть выгодны Навальному, продолжая формировать образ мученика.

Из своего общения с молодежью могу сказать, что есть негатив по отношению к власти, но они в большинстве случаев не могут осознанно объяснить его природу. Например, просто не хотят Путина президентом видеть — и всё. Молодежью легко манипулировать, так как у них нет устойчивой политической позиции. Также из опыта общения могу сказать, что регулярно голосующие люди не в курсе, что есть фильм про Медведева и что Навальный собрался в президенты. Некоторые и в принципе не знают, кто он такой, — отмечает эксперт.