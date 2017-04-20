Антон Зарицкий: Мир Дональда Трампа

Редактор Sobesednik.ru — о том, Дональд Трамп действиями в Сирии и КНДР меняет мир, и о том, почему это не радует.

За две недели Дональд Трамп вышел победителем из двух международных конфликтов, в которые он ввязался не зная броду.

Сначала американские войска нанесли удар по объектам сирийской правительственной авиации — в ответ на применение химического оружия, вину за которое официальная Сирия не признаёт. На предыдущем витке войны в Сирии предшественник Трампа, Барак Обама, называл применение химоружия «красной линией» — и ничего не предпринял, когда она была перейдена. За это ему потом пришлось много оправдываться — объяснять, что хотел как лучше и предпочел не обострять. Трамп, похоже, предпочитает сожалеть о том, что сделано, а не о том, что не сделано.

Трудно отделаться от ощущения, что решительная отправка американских военных кораблей к берегам КНДР, задумавшей испытание ядерного оружия, была предпринята «на волне успеха». Пока фартит. И как будто повезло и здесь: Северная Корея испытала средство доставки — ракету, но без ядерного заряда; и то неудачно, так что официальная пропаганда КНДР предпочитает делать вид, что испытаний не было вовсе. Угроза ядерной войны как будто миновала.

Дональд Трамп и раньше не имел славы человека, который слишком долго взвешивает все «за» и «против» и медлит с решением. Зато имел славу человека, не склонного недооценивать свои таланты и умения.

Трудно ожидать, что теперь, когда он «показал силу» двум диктаторам, к которым международное сообщество не знало как подступиться уже много лет, он станет осторожнее. Скорее наоборот: начинаешь опасаться, что американский президент до такой степени уверует в свои дипломатические способности (подкрепленные, по завету Аль Капоне, револьвером системы «Томагавк» или чем посерьезнее), что начнет действовать по всему земному шару — еще более активно и еще более опрометчиво.

Что это значит для России? Трудно предсказать. Действия Трампа как будто демонстрируют, что и политика российского руководства, и конфликт в Украине в списке его приоритетов далеко не на первом месте. Да и вообще не в его интересах лишний раз упоминать это слово — «Россия» — сейчас, когда многие, кто подозревал Россию во вмешательстве в американские выборы, теперь так воодушевлены / возмущены его успехами / самоуправством на международной арене (нужное подчеркнуть).

Читатели Sobesednik.ru из Украины уже выражают надежду на то, что Россия и США померяются силами где-нибудь на Дальнем Востоке и власти России оставят в покое Донбасс. Пожалуй, нынешние хозяева Кремля и Белого дома могут сравниться и в гоноре, и в непредсказуемости. Но от этого не становится ни радостнее, ни спокойнее.