Жириновский обвинил в пиаре депутата, спросившего о Навальном

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал коллегу-депутата, спросившего Дмитрия Медведева о расследовании ФБК.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев на правительственном часе в ГД спросил премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, как он намерен защищаться от «нападок» оппозиционера Алексея Навального. Премьер отказался от комментариев.

Владимир Жириновский заявил Николаю Коломейцеву, что после его вопроса об «авантюристе» Навальном журналисты будут говорить не столько об отчёте правительства, сколько о смелом депутате.

«Вас ещё в эфир позовут, но это называется подлость, вы использовали день отчёта правительства, чтобы своё имя запечатлеть. Вы кого рекламируете? Разрушителей страны. У вас до сих пор Площадь Революции [площадь и станция метро в Москве], это что – нам нужна революция?» – цитирует Жириновского «Интерфакс».