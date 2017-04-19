Военный эксперт нашёл пользу от химатаки по американцам в Ираке

Политолог Андрей Кошкин допустил, что удар боевиков по военным США в Ираке сплотит антитеррористические силы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что террористы применили отравляющий газ иприт при атаке на военную базу в Ираке, где находились американские и австралийские советники. В результате пострадали 25 иракских военных.

Комментируя события в Ираке, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин припомнил химатаку в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Тогда 80 человек погибли и 200 пострадали при атаке, которую, по данным сирийской оппозиции, устроили войска президента Башара Асада. Дамаск, в свою очередь, обвинил в произошедшем террористов.

«Это одна банда – что в Сирии, что в Ираке, – сказал Кошкин агентству Nation News. – Злорадствовать нельзя, но уже и военные инструкторы США на себе опробовали химоружие, не надуманное и не вымышленное СМИ, а реальное. Сегодня вся мировая общественность должна переосмыслить и посмотреть: кто же реально борется против боевиков, не пора ли объединиться. Может, применение этого химоружия против инструкторов станет толчком, и мы реально объединимся против ИГИЛ».

ИГИЛ – террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.