Политика
Источник: «Парламентская газета»
00:18, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Региональный депутат предлагает создать в РФ антикоррупционный кодекс

Главы Госдумы и Совета Федерации изучат предложения по систематизации законов о борьбе со взяточничеством.

Как сообщает «Парламентская газета», на совещании Совета законодателей, намеченном на 24 апреля, будут обсуждаться предложения по совершенствованию законодательства РФ в сфере противодействия коррупции, в том числе низовой. Участниками дискуссии станут спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также представители региональных парламентов России.

Глава парламента Башкортостана Константин Толкачев намерен выступить с предложением создать единый антикоррупционный кодекс. Эффективно противостоять мздоимству мешает, по мнению Толкачева, «распыленность» законодательных норм: «Необходимо кодифицировать весь этот правовой массив», — говорит парламентарий.

Между тем глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что в РФ уже создана и совершенствуется правовая и технологическая основа для борьбы с коррупцией, не имеющая притом аналогов: «В стране действует более трёх тысяч федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов, осуществляющих правовое регулирование в данной сфере».

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