От увольнений до арестов: как преследуют за митинги "Он вам не Димон"

Началась открытая охота на участников антикоррупционных митингов. Sobesednik.ru выяснил подробности

На прошлой неделе в Саратове, выпилив входную дверь болгаркой, скрутили оппозицио­нера Вячеслава Мальцева по подозрению в неповиновении полицейским во время митинга 26 марта в Москве. В тот же день были задержаны еще четыре человека за хулиганство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Активно «работают» с оппозиционерами и в Чебоксарах. Чувашским активистам участие в митинге аукнулось штрафами и увольнениями с работы. Воспитательницу детского сада Алёну Блинову уволили практически сразу. Как уверяет Алёна, по надуманным причинам.

– Я каждое воскресенье участвую в прогулках оппозиции, и, конечно, заведующая детским садом несколько раз начинала разговор: «Зачем тебе это надо? Лучше бы приходила снег во дворе садика убрать». Но какое это имеет отношение к моей работе? – рассказывает Sobesednik.ru воспитательница. – В итоге меня уволили за недобросовестную работу, хотя родители воспитанников мной довольны.

По словам Блиновой, в ее трудовой было сделано две записи об увольнении по разным статьям и при этом ни саму трудовую, ни приказ об увольнении от начальства она так и не получила.

– Я буду подавать в суд за незаконное увольнение, – комментирует Алёна. – Я пошла на биржу, где мне сказали, что так как меня уволили по статье, то на протяжении трех месяцев я не получу ни копейки. И как мне жить? Я одна воспитываю двоих детей.

Кроме того, Алёну хотели наказать за «неповиновение полиции», но из-за отсутствия доказательств лишь оштра­фовали за репост материала, признанного экстремистским – фотографии Виталия Милонова в футболке «Православие или смерть».

По словам чувашского активиста «Открытой России» Юрия Сидорова, преследование митингующих начало приобретать массовый характер.

– Насколько мне известно, сейчас у нас будут прессовать порядка 60 человек. Скрипача Андрея Осипова задержали прямо во время репетиции за то, что он был на митинге 26 марта. У нескольких студентов начались проблемы в вузах. А знаете, что на меня нарыли? Где-то нашли старый репост в «Контакте» фильма о протестах, в котором есть «фашистская символика», – рассказывает Юрий. – И это притом что я давно зачистил всю свою страницу в этой соцсети. Значит, копали под меня еще раньше?

К слову, в Чебоксарах 29 апреля пройдет очередной митинг, разрешенный, только гарантий безопасности активистов все равно нет. Ведь даже в Питере 16 апреля задержали порядка 30 человек за то, что они без лозунгов и плакатов гуляли по центру культурной столицы.