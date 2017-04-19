Политика
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
15:24, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Минобороны винит СМИ в распространении слухов об убитых в Сирии

В Минобороны РФ назвали «лживой компиляцией слухов» информацию СМИ о занижении числа убитых в Сирии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что агентство Reuters опубликовало данные о новых потерях среди российских военных в Сирии. По данным СМИ, реальное число убитых в четыре раза превысило официальные данные Минобороны.

В Минобороны эти сведения назвали «негативным информационным материалов в адрес России». По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в министерстве ожидали подобной реакции со стороны Запада. По его мнению, она вызвана сообщениями Минобороны о том, что западные политики и дипломаты не предоставили достаточных доказательств применения химического оружия правительством Сирии.

Конашенков отметил, что реальные данные о потерях среди российских военных в Пальмире никогда и нигде не публиковались.

По его Конашенкова, статья в Reuters построена на основе «анализа социальных сетей, данных кладбищ и опросов знакомых». Все это он приравнял к слухам и добавил, что статья призвана запутать читателей.

«Материал буквально пронизан намеренным запутыванием читателей, когда одно и то же имя то называют "военнослужащим по контракту", то "заключившим контракт с Минобороны наемником"», – отметил Конашенков.

В заключении он призвал россиян остерегаться «подделок», назвав текст британских журналистов «лживой компиляцией слухов».

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