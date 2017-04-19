Михаил Таратута: Ракеты Трампа "рикошетом" долетели до Китая

Международный обозреватель Михаил Таратута — о том, почему на этот раз с Северной Кореей обошлось и что будет дальше.

Давно наплевав на запреты ООН, вопреки строгому предупреждению Китая и несмотря на угрозы со стороны США, Пхеньян все-таки провел испытание баллистической ракеты. Испытание прошло неудачно. Весь мир вздохнул спокойно, угроза военного конфликта миновала. Американцы тоже с облегчением выдохнули: мол, раз все у них так плохо, нам не нужно принимать дополнительных мер и тратить ресурсы. А теперь вопрос: что это было?

Вопрос не праздный. Северная Корея слишком сильно зависит от Пекина, чтобы оставить без внимания предупреждение патрона и произвести испытание. А чтобы у задиристого Ким Чен Ына не оставалось никаких сомнений в серьёзности сделанных предупреждений, Китай отказался принять пару пароходов с грузом угля — главной статьей северокорейского экспорта. А также пригрозил сильно сократить поставки нефти и принять другие серьезные меры, если Пхеньян не остановит свои испытания. Однако испытание было проведено. Как-то всё не очень складывается.

Не люблю конспирологию, но не могу отделаться от мысли, что испытание было намеренно неудачным. Ну никак не мог заносчивый Ким Чен Ын перед всем миром проявить слабость, поддавшись на угрозы Америки, и отказаться от испытаний. Да и не думаю, что этот мастер провокаций и шантажа был уж очень сильно напуган действиями Дональда Трампа. У него ответ на силовые действия уже давно заготовлен: удар по Сеулу и американским базам в Южной Корее и Японии. А вот портить отношения с Китаем никак было нельзя. Так, возможно, и родился компромиссный вариант: Пхеньян проводит фейковые испытания и выходит из ситуации, не потеряв лица. Пекин, пусть и немного раздраженный непомерным гонором Ким Чен Ына, все же имеет положительный результат: программа развития баллистических ракет как бы стопорится. У американцев тоже нет критического повода идти на крайние меры.

Михаил Таратута Фото: Global Look Press

Так это было или не так, но есть еще один интересный вопрос. С чего бы это Китай, обычно прикрывающий Северную Корею, вдруг выразил желание сотрудничать с США?

Очень похоже на то, что американские «Томагавки» полторы недели назад не просто угодили в сирийскую авиабазу. Рикошетом они долетели и до Китая, заставив его содрогнуться. Перспектива военного конфликта у самых своих границ, и хорошо еще если не ядерного, приобрела реальные очертания. Сумасбродный Ким Чен Ын, одержимый созданием собственного ядерного арсенала, с одной стороны, и полный решимости этого не допустить Трамп — с другой: эти две спички могли вспыхнуть в любую секунду.

До тех пор, пока американцы, как это было при Обаме, лишь беззубо грозили пальцем и вели какие-то переговоры с Ким Чен Ыном, Пекин оставался безучастным к ядерной программе соседа. Но сейчас, когда риск получить миллионы беженцев и радиоактивное заражение на своей территории подошел к критической точке, Китай поспешил включить свои рычаги давления. Да и Трамп дал ясно понять китайскому визави, что с Америкой выгоднее будет дружить.

В результате на этот раз обошлось. Точнее, пока обошлось. Что будет дальше, спрогнозировать трудно. Очевидно лишь то, что силовой вариант в данном случае может непоправимо отозваться на соседних странах. Будет ли эффективно дипломатическое и экономическое давление, зависит в первую очередь от того, сколь последователен в этом вопросе будет Китай. Нелишне здесь будет и содействие России: вспомним о том, что ядерный полигон КНДР находится всего лишь в нескольких сотнях километров от Владивостока.