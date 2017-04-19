Политика
Источник: Ведомости
10:50, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Депутатам Госдумы запретят вносить законопроекты без спроса

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять свои фракции о внесении законопроектов.

12 апреля Sobesednik.ru писал, что руководство «Единой России» рекомендовало главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву и его первому заместителю Эрнесту Валееву отозвать свой законопроект, разрешающий полицейским стрелять в толпе. Вице-спикер ГД Сергей Неверов тогда сказал, что эту инициативу следует обсудить во фракции.

Газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник в Госдуме сообщила, что в ближайшее время в думский регламент внесут поправку, которая обяжет парламентариев согласовывать с коллегами свои инициативы.

Первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников, возглавляющий постоянную рабочую группу по вопросам регламента, рассказал, что ранее всем депутатам рекомендовали советоваться с экспертами и однопартийцами до внесения законопроектов, но не все к этому совету прислушались.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко тоже признал, что некоторые его коллеги не хотят обсуждать свои законопроекты с членами партии. «Но не думаю, что нужно какое-то наказание. Политик такими действиями девальвирует себя – это самое главное наказание для него», – отметил Ревенко.

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