В Омске мэра выберут депутаты из-за отсутствия кандидатов

Последний кандидат на пост мэра Омска предприниматель Андрей Ерошевич снял свою кандидатуру.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городской совет, Андрей Ерошевич, последний кандидат на пост мэра Омска, 18 апреля снял свою кандидатуру. Из-за отсутствия кандидатов выборы мэра в Омске могут быть признаны несостоявшимися, а главу города впервые будут выбирать депутаты горсовета.

Уточняется, что изначально на пост мэра свою кандидатуру выдвинули 23 претендента. Шести кандидатам было отказано в регистрации из-за отсутствия необходимых документов, зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра, снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья. После стало известно, что против чиновника возбуждено уголовное дело.

Из 16 оставшихся кандидатов комиссия выбрала двоих — министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова и предпринимателя Андрея Ерошевича. 17 апреля Куприянов от участия в выборах отказался. Таким образом, Ерошевич оставался единственным кандидатом на пост мэра Омска.