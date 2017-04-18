Политика
Источник: Белый Дом
08:17, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Трамп и Эрдоган обсудили Сирию, Асада и террористов по телефону

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана с победой на референдуме.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом, во время которого поздравил его с победой на референдуме, а также обсудил ракетный удар США в Сирии в ответ на применение химического оружия сирийской правительственной армией.

«Президент Трамп поблагодарил президента Эрдогана за поддержку этой акции со стороны США, лидеры согласились с важностью привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности», — сказано в сообщении Белого дома.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили сотрудничество против террористов.

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