США пересмотрят договор о торговле с Кореей из-за торгового дефицита

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США намерены пересмотреть договор о свободной торговле с Южной Кореей.

Такое заявление Пенс сделал 18 апреля, выступая в Американской торговой палате в Сеуле, передает южнокорейское агентство Yonhap.

В качестве причин, по которым США намерены пересмотреть договор, Пенс назвал «большое количество препятствий» для американцев, которые хотят начать бизнес в Корее, а также торговый дефицит.

«Вызывает беспокойство тот факт, что американский торговый дефицит в экономических отношениях с Южной Кореей увеличился более чем в два раза с момента заключения соглашения о свободной торговле. Такова горькая правда», — сказал Пенс.

При этом американский вице-президент добавил, что у сотрудничества с Кореей есть и положительные стороны — увеличение объемов двусторонней торговли и инвестиций корейских компаний в экономику США.