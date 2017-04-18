Совфед разрешит регионами устанавливать часы работы гипермаркетов

Сенатор Сергей Лисовский рассказал о том, что законопроект, ограничивающий работу гипермаркетов, был скорректирован.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Совфеде создали законопроет, ограничивающий часы работы гипермаркетов по будням и выходным дням.

Как сообщает RNS со ссылкой на автора законопроекта Сергея Лисовского, предложения по ограничению часов работы гипермаркетов был скорректирован.

«Мы скорректировали инициативу, мы сейчас хотим дать право устанавливать время исполнительной власти регионов. Мы определяем законом рамки, я в вопрос применения этих рамок мы даем право регионам, потому что они лучше понимают ситуацию на местах», — сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что нововведения на первом этапе коснуться не всех гипермаркетов, а только тех сетей, которые занимают 25% рынка в муниципальном образовании.