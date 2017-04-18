Олег Ролдугин: Вопросы к Илье Елисееву

Обозреватель Sobesednik.ru Олег Ролдугин – о реакции одного из друзей Медведева на антикоррупционные расследования.

После затяжного молчания Илья Елисеев, однокурсник Дмитрия Медведева, заподозренный Навальным в том, что он является теневым «завхозом» премьера, наконец объяснился. Чуть-чуть бы пораньше. Глядишь, и не было бы никаких антикоррупционных митингов.

Впрочем, и после прочтения интервью И. Елисеева газете «Коммерсант» возникают вопросы. Окей, не «завхоз», не «банкир», не подчиненный премьер-министра. Только почему Илье Елисееву так поперло в бизнесе сразу после того, как его однокурсник возглавил администрацию президента?

Влюбился в Плёс? Ну да, стоило Медведеву в 2008 году стать президентом, как Елисеев сразу в Плёс и влюбился.

Медведев платит за свое пребывание на этой даче? Серьезно? Сколько именно? Если мало – это похоже на скрытую взятку, если много – откуда у Медведева столько? И почему на даче, не имеющей отношения к премьеру, квартирует ФСО? Елисеева охраняет или только Медведева?

Уверяя, что «Дар» фонд некоммерческий, Елисеев тут же рассказывает о коммерческих проектах. Заявляя, что фонд – не благотворительный, признается в благотворительности. Структурам Светланы Медведевой, например, помогает. Странный какой-то фонд.

А история с дачей на Рублевке вообще изумляет. Только все начали свыкаться с мыслью, что это был лишь формальный подарок, в зачет уступленной фондом Елисеева земли в другом районе Подмосковья, как появилась новая версия: да, землю уступили, но не Елисеев. Какие-то другие его партнеры. Интересно, что скажут нам завтра. Особенно если учесть, что три года назад в елисеевском фонде уверяли «Собеседник», что на Рублевке у них нет вообще ничего. Когда именно говорили правду? Сейчас? Тогда? Или когда-то еще?

Но в любом случае уже хорошо, что хоть какая-то реакция сверху на сигналы СМИ появилась.