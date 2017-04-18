Надежда Гужева: Омск без головы

Как вышло, что в миллионном Омске не осталось никого, кто хотел бы стать мэром города, выяснял Sobesednik.ru.

Город-мем Омск (в одной из луж которого местный житель недавно устроил заплыв на байдарке) рискует остаться без мэра. Последний кандидат на эту должность — предприниматель Андрей Ярошевич — снял свою кандидатуру. Горсовет Омска сообщает, что выборы могут быть признаны несостоявшимися. Вопрос на повестке и будет обсуждаться в среду на заседании.

Поначалу ничто не предвещало беды — напротив: было все, что нужно для бурной и интересной кампании. В списке потенциальных кандидатов числилось более 20 человек. Но потом словно что-то сломалось, и кандидаты посыпались один за другим, как старушки у Хармса. Некоторых отсеяла выборная комиссия из-за отсутствия необходимых документов. Кто ж знал, насколько опрометчив был такой шаг!

Еще в марте коммунисты и либерал-демократы объявили мэрским выборам бойкот, посчитав, что горсовет выдвигает избыточные требования к кандидатам. Представители КПРФ даже заявили, что они противоречат закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Уже на этой стадии, по мнению экспертов, непрямые выборы городского головы (прямые были отменены) стали напоминать междусобойчик. Но до последнего момента еще была надежда на хоть какие-то, хоть плохонькие, но выборы — оставалось три кандидата.

На прошлой неделе главный претендент, зампред областного правительства Станислав Гребенщиков, снял свою кандидатуру с формулировкой «по состоянию здоровья». И напрасно: уже в понедельник Следственный комитет сообщил об уголовном деле в отношении г-на Гребенщикова, злоупотребившего, по мнению правоохранителей, должностными полномочиями. К тому же следователи, вероятно, напугали другого кандидата — министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова: он тоже внезапно оказался слаб здоровьем и снялся. (Оба болезных, отметим, считались кандидатами губернатора области Виктора Назарова.) И, хотя за ним тоже не пришли следователи, бизнесмену Андрею Ярошевичу, видимо, стало неуютно: он также решил отказаться от градоначальственных амбиций.

Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского заканчиваются 11 июля этого года. Сменять его желающих, как видим, нет. По мнению следящего за ситуацией политолога Сергея Старовойтова, происходящее — следствие политической раздробленности и внутриэлитных конфликтов. Судьбу региона, скорее всего, будет решать АП — либо введением «ручного управления», либо путем смены политического руководства региона.