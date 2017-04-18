Политика
Источник: Коммерсантъ
14:06, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Депутат объяснил звёзды и участок на Марсе в своей декларации

Депутат ЗакСа Ленинградской области задекларировал участок на Марсе и несколько звёзд, чтобы дарить их коллегам.

Как пишет «Коммерсантъ», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил в декларации о доходах и недвижимости за прошлый год, что владеет участком на Марсе и несколькими звёздами, которым даны имена «Эпизод-1», «Эпизод-2» и так далее. Одну из звёзд депутат подарил вице-губернатору Ленобласти Михаилу Кучерявому, а в скором времени он намерен преподнести Роснедвижимости участок на Марсе.

«Я подумал, что не задекларировать их было бы неправильно. Звёзды куплены для того, чтобы дарить их депутатам и представителям исполнительной власти за любые важные события, которые они совершили», – рассказал Владимир Петров.

Депутат ЗакСа Ленинградской области Вадим Густов сообщил, что коллеги ещё не решили, публиковать ли декларацию Петрова в её нынешнем виде. «Если публиковать на сайте, то потом будет "страна дураков"», – сказал депутат.

Старший юрист компании «ЮрПартнёръ» Денис Ковалёв отметил, что сертификаты, выданные собственнику участка на другой планете, лишены юридической силы.

читайте также:Вячеслав Володин
В Госдуме объявили борьбу с безграмотностью депутатов
Парламентариям прочитают лекции по праву и законотворчеству. Что в них будет, попытался узнать Sobesednik.ru »

читайте также:Фийон
А-ля Фийон. Омские депутаты отправили жен в отпуск за счет бюджета
Жены омских чиновников работали их помощницами, а полученную зарплату тратили на заграничные поездки »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Надежда Гужева: Омск без головы
16:15, 18 Апреля 2017
Как вышло, что в миллионном Омске не осталось никого, кто хотел бы стать мэром города, выяснял Sobesednik.ru
»
"За это надо судить и сажать": эксперт об антинаркотических лекциях
16:08, 18 Апреля 2017
Эксперт рассказал, как нужно бороться с наркоманией в школах, не вызывая у детей интереса к запрещенным веществам
»
Владимир Кара-Мурза-ст.: Киселёв зарвался, а Песков его выгораживает
16:04, 18 Апреля 2017
Колумнист Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза – о том, как Кремль выгораживает Киселёва, переборщившего с критикой Трампа
»