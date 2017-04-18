Депутат объяснил звёзды и участок на Марсе в своей декларации

Депутат ЗакСа Ленинградской области задекларировал участок на Марсе и несколько звёзд, чтобы дарить их коллегам.

Как пишет «Коммерсантъ», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил в декларации о доходах и недвижимости за прошлый год, что владеет участком на Марсе и несколькими звёздами, которым даны имена «Эпизод-1», «Эпизод-2» и так далее. Одну из звёзд депутат подарил вице-губернатору Ленобласти Михаилу Кучерявому, а в скором времени он намерен преподнести Роснедвижимости участок на Марсе.

«Я подумал, что не задекларировать их было бы неправильно. Звёзды куплены для того, чтобы дарить их депутатам и представителям исполнительной власти за любые важные события, которые они совершили», – рассказал Владимир Петров.

Депутат ЗакСа Ленинградской области Вадим Густов сообщил, что коллеги ещё не решили, публиковать ли декларацию Петрова в её нынешнем виде. «Если публиковать на сайте, то потом будет "страна дураков"», – сказал депутат.

Старший юрист компании «ЮрПартнёръ» Денис Ковалёв отметил, что сертификаты, выданные собственнику участка на другой планете, лишены юридической силы.