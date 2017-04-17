"Заменял весь аппарат Госдумы". Кто сменил Ходорковского в "Открытой России"

Дм. Гудков рассказал Sobesednik.ru, как его экс-помощник Александр Соловьёв сменит Ходорковского в «Открытой России».

Как писал Sobesednik.ru, 15 апреля бизнесмен Михаил Ходорковский покинул пост председателя движения «Открытая Россия». «"Открытая Россия" – это не Ходорковский, а все мы. Я убеждён, что своей успешной работой мы сможем подать пример обществу, что мы можем строить своё будущее совместно, сами, без вождей», – сказал Ходорковский на конференции движения в Таллине.

Место Ходорковского занял 29-летний Александр Соловьёв – федеральный координатор «Открытого права». Новый лидер «Открытой России» с отличием окончил факультет мировой политики Государственного университета гуманитарных наук. С 2012 года он работал в Госдуме, а с 2013 года был помощником депутата ГД Дмитрия Гудкова. Участником движения «Открытая Россия» Соловьёв стал в 2016 году.

О новом лидере «Открытой России» и перспективах движения Sobesednik.ru поговорил с политиком Дмитрием Гудковым:

– У Вас теперь свой человек в «Открытой России»?

– Я надеялся, что у меня и так там было много своих людей. Там и мой помощник, и Володя Кара-Мурза [младший], и много кто.

А Соловьёв был тем самым человеком, который заменял весь аппарат Государственной думы. Благодаря ему я, [депутаты Госдумы шестого созыва] Валерий Зубов, Сергей Петров, Илья Пономарёв узнавали обо всех бредовых инициативах, которые вносились от правительства, от депутатов, президента. В среднем у нас Дума рассматривала 70 законопроектов в день, и везде был всякий законодательный бред. Так вот Александр это всё находил, и мы это выносили на публику. И многие вещи, например «закон Ротенберга» [предполагающий выплату из бюджета компенсаций гражданам и организациям, чьё имущество арестовали за рубежом – прим. ред.], удалось остановить: благодаря в том числе моей информации в Facebook поднялся скандал, и после первого чтения они этот закон отложили.

Кроме того, все технические работы, связанные с подготовкой поправок к законопроектам, депутатскими запросами, работой с обращениями граждан, – всем этим занимался Александр. Как руководитель аппарата он привлекал к этому волонтёров. Он блестящий юрист. Это тот человек, который вместе с экспертами КГИ [Комитета гражданских инициатив] подготовил блестящий закон о связанной смешанной системе выборов в Госдуму и системе многомандатных округов. Это ноу-хау, которое мы предложили, блестящая схема, это огромный закон страниц на 500, который эксперты писали год.

Он блестящий дипломат, способный выстраивать отношения со всеми. А главное – он идейный и честный человек, который не подведёт. У меня не было возможности платить ему большую зарплату, а ему всегда предлагали, потому что он свободно владеет английским, прекрасно выглядит, прекрасно общается. И он долгое время работал без денег, просто за идею помогал волонтёром – сначала Илье Пономарёву, потом я его забрал к себе. Для него вопрос денег на втором или третьем плане.

Дмитрий Гудков Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

– А то, что он так мало медийно раскручен, – это не минус?

– Сейчас будет много раскручен. У него не было публичных позиций. Иногда публичность приходит с определённой позицией. Когда я стал депутатом, я тоже был непубличным, потом стал сильно публичным. Сейчас он пришёл в публичную сферу, он к этому готов.

– Что изменится с его приходом?

– Он способен установить хорошие деловые отношения с разными силами, с которыми не складывалось у «Открытой России». «Открытая Россия» получила хорошего дипломата, который, я надеюсь, будет способен восстановить контакты и с ПАРНАСом, и с «Яблоком», и с другими политическими силами. Александр это умеет делать.

– А у Ходорковского не получалось наладить отношения с ними?

– Это сложно сделать, находясь там [за рубежом]. С ПАРНАСом у Ходорковского хорошие контакты, с «Яблоком» исторически что-то не сложилось, хотя на региональном уровне такие контакты есть. Но контакты же нужно поддерживать в постоянном формате.

Это не потому, что у Ходорковского что-то не получилось. Насколько я понимаю, речь идёт о какой-то сменяемости. Его на год, как мне сказали, избрали. Создана структура не вождистского формата, в этой организации решения будут приниматься коллегиально и лидеры будут меняться. Нормально, что Михаил Борисович уступил место молодым, новым людям. Поверьте, Александр достойный лидер. И я не думаю, что публичность здесь будет иметь большое значение, потому что по публичности с Ходорковским в оппозиции вообще мало кто может сравниться. Понятно, что «Открытая Россия» всё равно будет с ним ассоциироваться. Но как такой политической актор Александр справится со многими задачами.

– Ходорковский сохранит своё влияние на «Открытую Россию»? Продолжит её финансировать?

– Я думаю, Ходорковский сохранит влияние не только на открытую, но и на закрытую и вообще на Россию. В силу имени, биографии и многих других факторов – конечно, сохранит. Даже если в уставе его полномочия никак не будут прописаны, понятное дело, в силу масштаба личности он сохранит своё влияние.

Но насколько я знаю, это влияние не является каким-то навязыванием. Там достаточно свободный формат, иначе и Соловьёв, и Кара-Мурза не принимали бы в этом участие. Даже голосование это показало. Кстати, Соловьёв выиграл только благодаря голосу Кара-Мурзы. Было два кандидата, они получили по пять голосов, 11-й, решающий, был Володин.

– Не правы те, кто сейчас говорит, что Ходорковский «сливается»?

– Конечно, нет. Он не покидает «Открытую Россию», он даёт возможность молодым себя проявить. И это правильно. Всё-таки когда ты находишься в стране, многие политические процессы ты понимаешь лучше. Поскольку Александр постоянно находится в России, то это правильно – давать таким людям инициативу в руки.

– Тем более Соловьёва не разыскивает Следственный комитет, как Ходорковского.

– Надеюсь, что не будет такого.

– А как «Открытая Россия» будет поддерживать Вас на мэрских выборах? [На конференции в Таллине участники движения выразили поддержку кандидатурам Алексея Навального на президентских выборах и Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы – прим. ред.]

– Я думаю, что как минимум публично, организационно. Может быть, как-то ещё, но я пока не обсуждал детали.

– Вы с Ходорковским общаетесь?

– Да – позавчера я выступал по Skype на конгрессе «Открытой России», в группе, которую Михаил Борисович как раз вёл. Я там час отвечал на вопросы.

Я давно с ним общаюсь. Не то чтобы в ежедневном формате, но поддерживаю контакт. И с сыном Михаила Борисовича я знаком, общаюсь. Больше я, конечно, общался с Володей Кара-Мурзой: мало того, что он мой близкий друг – он ещё был моим общественным помощником. Я вообще стремлюсь со всеми общаться, даже с представителями «Единой России», чтобы понимать их точку зрения и их настроения.

– Как как Вы думаете, насколько эффективно работает «Открытая Россия»? Перед выборами в Госдуму они формировали свой список кандидатов, но все они провалились.

– А назовите мне тех, кто не провалился из оппозиции. И вообще – есть хоть один независимый депутат?

Это не проблема «Открытой России», это проблема нашей авторитарной политической системы. Уж у меня-то какая была кампания! И вроде бы финансирование мы нашли, но доступа к СМИ не было, админресурс работал по полной. Пока условия такие, что невозможно на выборах серьёзно побеждать. Но это не значит, что этим не надо заниматься. Всё равно какие-то сдвиги в общественном сознании, в поведении граждан начались. Пропаганда уже не компенсирует последствия экономического кризиса, и я думаю, что нас ждут большие перемены. Надо к этому готовиться, формировать команды из нормальных людей.

Я вам сейчас скажу, в чём эффективность «Открытой России». У нас за последние 15 лет абсолютно зачистили политическую поляну. У нас кроме политических динозавров, которых мы знаем с 90-х, никого не осталось. Чудом появился Навальный. Чудом – потому что это исключение из правил. Каким-то чудом во время Болотной появились люди типа меня, Яшина и ещё кого-то. Больше новых лидеров нет. Не потому что их нет, а потому что не создано условий, при которых о них бы узнали. Задача «Открытой России» – давать возможность таким лидерам себя проявить. Это тоже сложно сделать, потому что мы живём в информационном вакууме.

А ещё одна из главных задач, которую здесь не видят и не ценят, – это концентрация международных контактов. Это просто блестящее направление. Я был в Берлине и Брюсселе на форуме Немцова, который помогала готовить «Открытая Россия». Я видел, какие там со стороны Запада политики. И понимаю, что, когда перемены произойдут в России, то, если мы хотим восстановить экономику и спасти людей от бедности, мы будем вынуждены добиваться отмены санкций, привлечения инвестиций. Без хороших контактов на Западе это сделать невозможно. Когда я работал в Госдуме, я всегда (хоть по телевизору и показывали, что Гудков – агент то одних, то других) поддерживал контакты с западными политиками, готовыми к таким встречам. Я никогда им не отказывал. Понимая, что это будет против меня использовано. Но задача-то не победить на каких-то выборах, а иметь возможность сделать так, чтобы в России можно было жить через какое-то время. Режим не вечен, а контакты нужно поддерживать.

– Вы упомянули Навального. «Открытая Россия» и Навальный не мешают друг другу на нашей зачищенной политической поляне?

– Нет, я думаю, это абсолютно разные форматы. У Ходорковского, насколько я понимаю, нет возможностей куда-то избраться в силу известных причин. Но у него есть возможность влиять на другие процессы. «Открытая Россия» поддержала Алексея в качестве кандидата в президенты.