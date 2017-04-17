В двух словах. Сколько у Северной Кореи ядерного оружия

За последние два года ядерный арсенал Северной Кореи увеличился на четыре-шесть эквивалентов одной боеголовки

Sobesednik.ru изучил мнения экспертов о том, сколько у КНДР ядерных ракет и кому они могут угрожать.

Внимание всего мира приковано к противостоянию КНДР и США. Северная Корея запланировала испытать очередную баллистическую ракету; впрочем, пуск, по всей видимости, не удался, но главным свидетельством этого остается только молчание северокорейских СМИ о важном мероприятии, приуроченном к 105-летию со дня рождения Ким Ир Сена.

Президент США Дональд Трамп продолжает демонстрировать, что намерен решительно действовать на международной арене: вслед за бомбардировкой Сирии по подозрению в применении правительственными войсками химического оружия он отдал приказ направить к берегам Северной Кореи военные корабли. В Пхеньяне в ответ заявили, что если заподозрят США в готовности напасть, то оставляют за собой право на упреждаюший удар.

В январе 2003 года КНДР вышла из Соглашения о нераспространении ядерного оружия, к которому присоединилась в 1985 году. Незадолго до этого официальные власти страны признали, что в нарушение договоренностей с США продолжали неподконтрольное использование ядерных технологий.

Одна из организаций, регулярно отслеживающих новости о ядерной программе КНДР (и анализирующих в том числе данные спутникового наблюдения), — американский Институт науки и международной безопасности. Летом 2016 года его эксперты оценивали объем материала для ядерного оружия, находящийся в распоряжении Пхеньяна, как достаточный для того, чтобы создать

от 13 до 21 ядерных боеголовок.

Эксперты Института считают, что за последние два года ядерный арсенал Северной Кореи увеличился на четыре-шесть эквивалентов одной боеголовки — и уменьшился на одну, так как в начале 2016 года страна провела очередное подземное испытание ядерного оружия.

Главный вопрос — есть ли у Пхеньяна средства доставки ядерных боеголовок, и если да, то какие. Именно испытание баллистической ракеты средней дальности, якобы провалившееся и теперь замалчиваемое государственными СМИ Северной Кореи, стало поводом к обострению отношений между США и КНДР.

Ранее источники в КНДР сообщали южнокорейской прессе, что ракета, которую Пхеньян планировал испытать на днях, имеет дальность до 10 тысяч километров.

Деннис Уайлдер, экс-советник президента США Джорджа Буша — младшего, уверяет в комментарии Daily Express, что, по данным разведки, Северная Корея может испытать и получить на вооружение баллистические ракеты, способные доставить ядерный заряд на территорию США, в течение четырех ближайших лет. Другой эксперт — профессор Зигфрид С. Хэкер из Стэнфордского универститета — в комментарии для «Би-би-си» называет срок в пять-десять лет.

Отметим, что радиус поражения самой передовой из испытанных ракет КНДР — «Тэпходон-2», 6 тысяч километров — включает в себя из американских территорий только Аляску, а из российских, например — всю азиатскую территорию страны и часть Кольского полуострова.

На карте показаны радиусы поражения ракет, уже успешно испытанных КНДР Фото: Cmglee / TUBS / Викисклад СС-BY 3.0