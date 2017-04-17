США призвали к дискуссиям с РФ из-за ее "подрывной деятельности"

Советник президента США Дональда Трампа обвинил российские власти в ведении «подрывной деятельности» в Европе.

В интервью телеканалу ABC советник президента по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер раскритиковал Россию, обвинив Кремль в поддержке сирийского правительства и, как следствие, продолжении военного конфликта в республике. Правительственный режим в Сирии Макмастер назвал «кровавым» и «ужасным», подчеркнув, что сирийский конфликт в итоге также затронул Ирак, а последствия его ощутили в том числе страны Европы.

«Необходимо поставить под вопрос поддержку Россией такого ужасного режима, который является одной из сторон в этом конфликте», – заявил советник Трампа.

Также он обвинил Россию в «подрывной деятельности» в странах Европы, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь.

При этом, по словам генерал-лейтенанта, для Америки наступило время «жестких дискуссий» с Россией. Эту обязанность он возложил на главу Госдепартамента США Рекса Тиллерсона.

«В этом плане я считаю, что визит госсекретаря в Россию был совершен в идеально нужное время», – отметил Макмастер.

Он подчеркнул, что отношения двух стран в настоящий момент находятся «на самой низшей точке», и выразил надежду на их улучшение в будущем.