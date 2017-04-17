Ройзман начал борьбу за пост губернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил о своём намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области.

Ранее Sobesednik.ru писал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал в отставку по собственному желанию. Глава РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», – написал Евгений Ройзман в своём Twitter.

В апреле прошлого года Ройзман заявил, что пойдёт на губернаторские выборы в 2017 году, если в них будет участвовать действующий глава региона. Тогда мэр Екатеринбурга тоже выразил уверенность в своей победе, но отметил: «Другое дело – как к этому отнесутся в Москве».

Напомним, что выборы глав регионов состоятся в сентябре 2017 года.