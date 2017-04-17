Путем Саакашвили. У Дональда Трампа не вышло дружбы с Путиным?

После удара по Сирии Трамп может пополнить список, куда уже входят Буш и Саакашвили, — несостоявшихся друзей Путина.

Надежды всевозможных аналитиков на прорыв в российско-американских отношениях рухнули после того, как с военных кораблей США в сторону сирийской правительственной военной базы Шайрат отправились 59 крылатых ракет «Томагавк». «Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», — охарактеризовал Владимир Путин отношения с США в недавнем интервью.

Нельзя считать, что ожидания были не обоснованы. В ходе своей президентской кампании Дональд Трамп многократно заявлял, что Владимир Путин жесткий политик, который уважаем во всем мире. Президент России в долгу не оставался: он называл Трампа ярким и талантливым. По прочим высказываниям республиканского кандидата во время предвыборной гонки могло возникнуть ощущение, что Америка в случае его победы начнет воевать с Китаем — и дружить с Россией.

Трамп уже не друг?

В конце 2016 года мечта ура-патриотов сбылась. Депутат Вячеслав Никонов торжественно сообщил своим коллегам по Госдуме о победе Трампа на президентских выборах. Депутаты встретили заявление овацией. В тот же день Владимир Жириновский организовал в часть победы республиканца банкет. Казалось бы, начался новый этап отношений между странами.

Но увы, радоваться было рано. Во время президентской кампании случается сразу несколько скандалов — в США обвиняют российские власти во влиянии на ход голосования. Уже после победы советника Трампа, отставного генерала Майкла Флинна, уличили в переговорах с посланником Москвы и обсуждении гипотетического снятия санкций с России. Флинн сразу же уходит в отставку. В результате новая президентская администрация оказывается под мощным давлением из-за «российских дел».

Спонтанный удар США по авиабазе правительственных сил Сирии после предполагаемой химической атаки, возможно, кого-то удивил. Эксперты же говорят: Трамп действовал обдуманно, он дал понять, что дистанцируется от России, что он решительный и независимый. Он этим стал возвращать себе популярность, утрачиваемую из-за скандалов. Кроме того, президент привлек на свою сторону вашингтонских «ястребов».

На данный момент у США и России есть большое количество нерешенных вопросов, среди них ситуация в Украине и Сирии. Новым советником Трампа по вопросам национальной безопасности стал Герберт Рэймонд МакМастер — генерал, который постоянно высказывается в СМИ о «российской угрозе». Известен своим влиянием на президента и его зять Джаред Кушнер. Молодой человек уже спровоцировал скандал в Конгрессе из-за того, что его компания Kushner Enterprises вела переговоры с китайской группой Anbang об инвестициях в недвижимость Нью-Йорка. Понятно, что его интересы связаны далеко не с Россией.

И разве с Путиным недавно встречался Трамп? Нет — он провел встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Стоит ли продолжать думать о предвыборных обещаниях про дружбу с Россией и противостояние с Китаем? Не прошло и года после избрания Трампа, и мы видим, что надежды на сближение сменились высказываниями о «деградации уровня доверия».

"Друзья" Джордж и Тони

Трамп далеко не первый глава государства, на дружбу с которым возлагали большие надежды в России. Так, еще до избрания президентом у Владимира Путина завязались теплые отношения с британским премьером Тони Блэром. Была встреча в Санкт-Петребурге, на которой главы государств перед телекамерами пили пиво в корчме, одетые в свитеры. Блэр потом восторженно делился впечатлениями с коллегами из западных стран, говорил о том, какой продвинутый и демократичный у России будет президент.

Вскоре у избранного к тому моменту российского лидера появился и «друг Джордж». Путин поведал американскому коллеге Джорджу Бушу — младшему о сохранившемся в огне пожара на даче маленьком крестике. После встречи с Путиным американский лидер объяснил всем жителям Запада, что, взглянув в глаза российскому президенту, «увидел в них душу».

Джордж Буш – младший и Тони Блэр Фото: Global Look Press/Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont

Возможно, эти сентиментальные отношения продолжались бы еще долго, но в 2002 году в НАТО вступает семь новых стран, среди которых бывшие балтийские республики СССР. В 2003 году США и Великобритания вторгаются в Ирак. Никаких консультаций на этот счет лидеры Запада с российским президентом не проводили. Именно после этих событий становится распространенной точка зрения о досаде Владимира Путина на действия руководства западных стран, не оценившего открытости первых лет его президентства.

Неразделенные чувства: как Саакашвили стал "вшивым"

Ставший грузинским президентом в 2004 году молодой харизматик Михаил Саакашвили выбрал для своего первого официального визита Россию. Не только потому, что северный сосед всегда был ключевым игроком на Кавказе — Михаилу Саакашвили нравился «по-настоящему сильный» российский президент, который после пожилого Ельцина резко изменил стиль руководства страной.

Грузинский лидер придавал общению с Путиным настолько большое значение, что даже посетил перед ней молебен. Прибыв к российскому коллеге, он заявил: «С утра мы молились в грузинской церкви за благополучный исход сегодняшней встречи». Путин в ответ тоже нашел приятные слова, хотя понятно было, что дружбу искал именно Саакашвили: «По правде сказать, я приехал, чтобы с вами подружиться», — расчувствовавшись, продолжал президент Грузии.

Михаил Саакашвили Фото: Global Look Press/Vasyl Shevchenko/ZUMAPRESS.com

В итоге Михаилу Саакашвили так и не удалось наладить дружеских отношений. Он понял, что Путин хочет расширения влияния России на самопровозглашенные, де-факто уже независимые республики Южную Осетию и Абхазию. К 2008 году назрел конфликт, который Саакашвили хотел сначала урегулировать звонком новому президенту Дмитрию Медведеву — а не Путину, с которым ему не удалось подружиться. «Я звонил ему два раза, и два раза трубку брал Путин», — сетовал потом Саакашвили.

Путин же все меньше и меньше уважал грузинского лидера. «Его гоняют как вшивого по всему миру, но мы в этом не виноваты», — говорил российский лидер, имя в виду статус Саакашвили уже после отставки и вооруженного конфликта из-за непризнанных республик.

Эрдоган, который ударил в спину

В двухтысячных годах стал готовиться первый за 50 лет визит российского первого лица в Турцию. Отношения с этой страной Владимир Путин считал крайне важными, а у России с ней была не самая простая история взаимоотношений. Перед поездкой в интервью турецким СМИ президент говорил, что обе страны отказались от прежних стереотипов и идут к совместному процветанию и сотрудничеству. Также президент признался, что неоднократно отдыхал в Турции и это «совершенно изменило его отношение к этой стране».

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Отдельно Путин выделял тогда привлекательные для себя человеческие качества турецкого лидера — премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана: «Что мне в нем импонирует, так это то, что он человек слова. Как бы ни было сложно выполнить то, о чем он говорил, он все выполнял», — восторгался президент. Лидерам государств удалось сдружиться, они прекрасно ладили до ноября 2015 года.

Недалеко от границ Турции в 2015 году стали появляться российские бомбардировщики — началось военное присутствие страны в Сирии. Один из них по ошибке во время полета пересек турецкую границу. Самолет сбивают, Путин заявляет, что «удар в спину» России нанесли пособники террористов. После этого отношения двух стран претерпевают самый значительный кризис в новейшей истории. В России потребовали извинений и, не дождавшись их, ввели санкции. Лишь в 2016 году уже ставший президентом и переживший попытку военного переворота Эрдоган напишет официальное письмо с извинениями.