Михаил Осокин: Не плати Трампу и голосуй за Путина

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин — о том, как население и власть пытаются извлечь выгоду из страхов друг друга.

Дональд Трамп всё: те в России, кто еще недавно так хвалил нового американского президента, больше его не любят — и спешат продемонстрировать это. Всплеск напряженности в российско-американских отношениях из-за Сирии, похоже, кладет конец установлению доверительных контактов с Вашингтоном. И вот уже казаки, которые несколько месяцев назад приняли Трампа в свои ряды и присвоили ему звание есаула, заявили, что очень на него обиделись. Теперь они говорят, что у них появилось желание разжаловать президента США из есаулов и лишить его звания почетного казака.

На российском государственном телевидении международные дела опять стали главной темой — и у ведущих опять истерика: «агрессивный президент», «Америка хочет восстановить свою мировую гегемонию». На RT выпустили актера и священика Ивана Охлобыстина, который радостно кричит, что надо срочно провести ядерные испытания в Тихом океане и построить гигантское бомбоубежище на Урале: «Всем очень-очень нужна война. Назрело. Оформилось... А после войны — буфет и танцы!»

Государственные телеканалы, которые работают на внутреннюю аудиторию, стараются держаться более солидно — но и там порой не жалеют ярких эпитетов. Участники одной из программ, ругая Белый дом, переходили порой на какой-то полублатной жаргон: «Трамп — человек эмоций, и с думалкой у него плохо». И наглядный пример — как радикально изменился подход лидера ЛДПР к новому президенту США. Два сообщения информационных агентств — полгода назад и сейчас: «Жириновский отметил победу Трампа 132 бутылками шампанского»; «Жириновский заявил, что выпьет шампанское за импичмент Трампа». Блогеры веселятся: «Выяснилась причина алкоголизма среди российских политиков».

Судя по всему, следует ожидать все новых воинственных заявлений, и иностранная тематика теперь будет доминировать в российской политической повестке дня — потому что приближаются президентские выборы. Многие эксперты предполагают, что оставшиеся 11 месяцев пройдут в атмосфере бурного антизападного дискурса, и этим уже активно занимаются не только телеканалы, но и дипломаты. Яркий пример воинственной и тоже какой-то полублатной риторики сейчас подал заместитель российского представителя в ООН Владимир Сафронков, который через весь зал тыкал пальцем в представителя Британии со словами: «Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь?»

Можно предположить, что дальше будет еще интереснее, а на выборах россиян, видимо, опять будут пугать военной угрозой со стороны США и НАТО. И звучат предположения, что Путин к выборам захочет совершить что-то особенное именно в международной сфере, потому что внутренняя политика лучше не станет, зато можно объявить о каких-то виртуальных внешнеполитических достижениях, где мы не можем проконтролировать, а будем только по телевизору оценивать. И как выражается политолог Дмитрий Орешкин, сейчас вся президентская администрация занята тем, как придумать что-то особенное: «Без подвига Путин на выборах будет выглядеть бледно, а он этого крайне не хочет — и что-то такое обязательно учудят в течение года».

Пока же, обгоняя друг друга, спешат что-нибудь учудить фигуры поменьше. Из-за «изменника Трампа» у российских элит — новое явное обострение ксенофобии, и особенно в разоблачении врагов России сейчас отличилась одна из итоговых программ государственного телевидения. В программе стали рассуждать о тайном всемирном правительстве, о Ротшильдах, которые «выкормили американский империализм и терроризм» — и тут зрителям дали послушать, что говорил на эту тему пропагандистский фильм, снятый в 1940 году в Третьем рейхе. Такое впечатление, что ведущему для подкрепления своей аргументации понадобился продукт, созданный ведомством Геббельса — фильм, непосредственно отражающий нацистский антисемитизм.

Понятно, что в момент обострения порой происходят совершенно безумные выплески антизападной риторики. Но надо сказать, что поиск внешних врагов и ксенофобия — это постоянная составляющая российской политики. В телепрограммах, на митингах, в официальных выступлениях обнаруживает себя настрой на железный занавес — когда повсюду видятся иностранные происки и заговоры. Это напоминает о скотном дворе из мультфильма о Гадком утенке — там тоже отгородились от внешнего мира и объявили, что самоизоляция необходима для гармонического развития общества.

На поиске внешних врагов построены многие патриотические программы, которые учат россиян, что все плохое идет от Запада. Судя по многочисленным официальным заявлениям об аморальной Америке и Европе, патриотизм, видимо, должен выглядеть примерно как в рассуждениях героев «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина: «Наш город имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас — благочестие, в Риме — бушующая подлая чернь, а у нас — начальники».

Эксперты Высшей школы экономики сейчас провели любопытные подсчеты: патриотизм обходится российским регионам в 900 млн рублей в год. Таков общий бюджет различных федеральных и местных программ. Одна из наиболее любопытных программ придумана в «Единой России»: в местах боевой славы вдоль границ страны установят памятники Александру Невскому.

Правда, неизвестно, как выглядел новгородский князь — в отличие от других исторических личностей его прижизненные изображения не сохранились. И когда при Сталине был учрежден орден Александра Невского, то на ордене просто поместили портрет актера Николая Черкасова, который сыграл главную роль в художественном фильме «Александр Невский». Так что вдоль границ на самом деле установят памятники знаменитому советскому актеру.

Эксперты ВШЭ в своем докладе насчитали 81 программу по патриотическому воспитанию. Население на такое обилие официального патриотизма отвечает порой весьма необычно — появились предприимчивые граждане, которые решили поэксплуатировать официальные фобии в своих интересах. Жители разных регионов стали писать в ФСБ заявления о том, что они отказываются выплачивать кредиты банкам с иностранными учредителями, потому что боятся попасть под статью о госизмене. В своих заявлениях они указывают, что учредители этих банков находятся в странах НАТО и перевод им денег нарушает закон: «Это можно расценить как оказание помощи иностранной организации в проведении враждебной деятельности в отношении России». Вот так: если уж власть намерена ругаться с Западом и проклинать Трампа, то простой россиянин хочет иметь с этого хоть какую-то выгоду.