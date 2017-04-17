Политика
Источник: РИА "Новости"
09:05, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Матвиенко наладила связи с Эр-Риядом при помощи платка и платья

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала «дипломатической культурой» свой наряд на переговорах в Саудовской Аравии.

Как пишет РИА «Новости», во время делового визита в Саудовскую Аравию Матвиенко предстала перед руководством страны в непривычном для себя наряде. На политике было надето длинное зеленое платье в пол, а голову она покрыла платком, как принято в арабских странах. Свой поступок Матвиенко объяснила желанием соблюсти «дипломатическую культуру» и проявить уважение к традициям иностранного государства.

«Есть, во-первых, дипломатическая культура. Если приезжаешь в другую страну, ты должен уважительно относиться к культуре, к традициям, религиозным особенностям. И это непременные условия дипломатического этикета. Но это еще и такая внутренняя культура, потому что если ты как-то с пренебрежением относишься, то никакого доверительного диалога уважительного не получится», — отметила спикер Совета Федерации.

В Эр-Рияде Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии и другими высокопоставленными политиками. Как отмечает агентство, своим нарядом россиянка «вызвала восхищение и одобрение принимающей стороны».

Матвиенко подчеркнула, что из подобных мелочей «вышиваются дипломатические узоры», способствующие укреплению отношений между странами.

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