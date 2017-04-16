Политика
Источник: Facebook Михаила Саакашвили
10:41, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Украина обязала брата Саакашвили покинуть страну из-за писем СБУ

Брата экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давида лишили права постоянно проживать на Украине.

О решении украинских властей Михаил Саакашвили сообщил в своем Facebook 14 апреля. «Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили и он обязан покинуть Украину, — написал экс-губернатор. — Ничего, прорвемся!»

Он также оценил поступок украинских властей как «очень низкий». «Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает», — добавила Саакашвили.

читайте также:Совунья и Кар-Карыч говорят голосом Сергея во всех сезонах «Смешариков»
Звезда "Шамана": В Одессе хорошо относятся к Саакашвили
Актер Сергей Мардарь рассказал в интервью Sobesednik.ru о политических обострениях, семейном счастье и личных трагедиях »

читайте также:Михаил Саакашвили
Возвращение Саакашвили в Грузию – пропагандистская акция?
Политолог Игорь Гвритишвили рассказал, почему Михаил Саакашвили не вернется в Грузию и что ждет его партию на выборах. »

Также по теме
Украина
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Помогут ли советы МИДа туристам не угодить в тюрьму за рубежом
17:02, 16 Апреля 2017
МИД выпустил памятку для российских туристов – как себя вести, чтобы не попасть за рубежом впросак или даже в тюрьму
»
Потомок Суворова возродил имение своих предков под Ростовом Великим
13:07, 16 Апреля 2017
Потомок Суворова возродил имение своих предков. Репортаж Sobesednik.ru
»
Мыши напугали Диану Пожарскую сильнее тигров и крокодилов
11:03, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru побывал на съёмках второго сезона «Отеля «Элеон» и пообщался с актерами сериала
»