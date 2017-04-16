Украина обязала брата Саакашвили покинуть страну из-за писем СБУ

Брата экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давида лишили права постоянно проживать на Украине.

О решении украинских властей Михаил Саакашвили сообщил в своем Facebook 14 апреля. «Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили и он обязан покинуть Украину, — написал экс-губернатор. — Ничего, прорвемся!»

Он также оценил поступок украинских властей как «очень низкий». «Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает», — добавила Саакашвили.