Политика
Источник: The Telegraph
08:57, 16 Апреля 2017 Версия для печати

МИД Британии призвал РФ "освободить" сирийцев от власти Асада

Глава МИД Британии Борис Джонсон предложил России примкнуть к западной коалиции в Сирии для борьбы с ИГИЛ.

В своей статье для The Telegraph Борис Джонсон написал о том, что Россия могла бы примкнуть к западной коалиции для борьбы с «Исламским государством» и «сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом [США Дональдом] Трампом».

По мнению Джонсона, нет сомнения в том, что в Сирии применялось химическое оружие. «Британские ученые изучили образцы, взятые с жертв нападения. Они подтвердили наличие зарина или похожего на него вещества», — пишет глава британского МИД.

Политик уверен, что Россия должна содействовать прекращению огня в Сирии, положить конец использованию химического оружия, а также добиться «освобождения» сирийцев от власти президента Сирии Башара Асада.

«Они способны помочь добиться его ухода через контролируемый переходный процесс, который сохранит ключевые институты государства и принесет стране стабильное плюралистическое будущее», — считает Джонсон.

«Исламское государство» (или ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.

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