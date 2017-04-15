Политика
Источник: Bild
10:17, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Михаил Горбачёв заявил, что мир готовится к войне

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что мир готовится к войне.

«Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создаёт впечатление того, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо», — сказал Михаил Горбачёв в интервью таблоиду Bild.

По словам Горбачёва, речь политиков и высокопоставленных военных становится всё более воинственной, а журналисты подливают масло в огонь. В некоторых регионах мира уже полным ходом идёт гонка вооружений, отметил первый и последний президент СССР. Он сказал, что войска НАТО и России сейчас «стоят нос к носу», хотя ещё недавно они находились довольно далеко друг от друга.

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