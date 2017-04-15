Политика
15:48, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Ходорковский оставил своё движение "Открытая Россия" без вождя

Председатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский покинул свой пост.

Ранее Sobesednik.ru писал, что СК РФ разыскивает бизнесмена Ходорковского, подозреваемого в причастности к убийству мэра Нефтеюганска и покушениям на убийство управляющего компании «Ист Петролеум Хандельсгез м.б.Х», для его экстрадиции в Россию.

О своём уходе с поста председателя «Открытой России» Михаил Ходорковский объявил 15 апреля на конференции движения в Таллине. «Открытая Россия — это не Ходорковский, а все мы. Я убеждён, что своей успешной работой мы сможем подать пример обществу, что мы можем строить свое будущее совместно, сами, без вождей», — говорится в заявлении бизнесмена, опубликованного в его Facebook.

Пока неизвестно, кто займёт пост Ходорковского.

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