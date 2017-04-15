Ходорковский оставил своё движение "Открытая Россия" без вождя

Председатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский покинул свой пост.

Ранее Sobesednik.ru писал, что СК РФ разыскивает бизнесмена Ходорковского, подозреваемого в причастности к убийству мэра Нефтеюганска и покушениям на убийство управляющего компании «Ист Петролеум Хандельсгез м.б.Х», для его экстрадиции в Россию.

О своём уходе с поста председателя «Открытой России» Михаил Ходорковский объявил 15 апреля на конференции движения в Таллине. «Открытая Россия — это не Ходорковский, а все мы. Я убеждён, что своей успешной работой мы сможем подать пример обществу, что мы можем строить свое будущее совместно, сами, без вождей», — говорится в заявлении бизнесмена, опубликованного в его Facebook.

Пока неизвестно, кто займёт пост Ходорковского.