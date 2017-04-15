Политика
10:43, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Дипломат назвал возможную дату ракетных испытаний в КНДР

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора предрёк ракетные испытания в КНДР в апреле.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Северная Корея в случае агрессии США пообещала атаковать американские военные базы и резиденцию лидера Южной Кореи в Сеуле.

«Когда какое-то время назад состоялось испытание нового ракетного двигателя, Ким Чен Ын сказал о том (...), что мир вскоре узнает, насколько большое значение имеет создание нового ракетного двигателя. Поэтому можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать свои достижения в области ракетной техники», — сообщил Александр Мацегора в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, ракетные испытания будут приурочены либо ко Дню Солнца 15 апреля, либо к 85-й годовщине со дня создания армии 25 апреля. Мацегора также не исключил, что Северная Корея проведёт испытания ядерного оружия.

15 апреля, как сообщает «Дождь» со ссылкой на иностранные СМИ, на военном параде в Северной Корее были продемонстрированы новые виды баллистических ракет и модификации реактивных систем залпового огня, произведённые в КНДР.

Отметим, что День Солнца отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена, которого в Северной Корее называют «Солнцем нации».

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