"Управляющий домами Медведева" собрался подать в суд на ФБК

Глава фонда «Дар» Илья Елисеев, ставший фигурантом расследования о Медведеве, намерен подать в суд на ФБК.

О намерении отстаивать свою правоту в суде Елисеев заявил в интервью газете «Коммерсантъ». Расследование ФБК, согласно которому Елисеев якобы управляет недвижимостью премьер-министра РФ, глава фонда назвал «очевидной ложью».

«Серьезные люди такой глупости не опубликуют: это же полная чушь. Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его "банкиром", "завхозом" и тому подобное. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь», – заявил Елисеев.

Он добавил, что авторам фильма «придется отвечать по закону» за распространение «баек» о деятельности «Дара» и других фондов, которые, по словам Алексея Навального, действуют в интересах политических и государственных деятелей.

«Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», — сказал Елисеев.