Путин и Медведев заработали чуть более 8 млн рублей за 2016 год

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев отчитались о доходах за 2016 год.

На официальном сайте Кремля 14 апреля были опубликованы декларации о доходах, расходах и имуществе главы государства и председателя правительства. Согласно данным, содержащимся в документах, в 2016 году Владимир Путин заработал 8 миллионов 858 тысяч 432 рубля.

При этом ежемесячный доход президента в прошлом году составил около 738 тысяч рублей.

Путин задекларировал земельный участок площадью 1,5 тысяч квадратных метров, квартиру размером 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. Кроме того, в пользовании президента находится квартира в 153,7 квадратных метров и гаражное место площадью 18 квадратных метров. Уточняется, что все эти объекты находятся в России.

Также в собственности российского лидера, согласно декларации, находятся два раритетных отечественных автомобиля: «Волга» ГАЗ М21 и внедорожник «Нива» с прицепом.

Что касается премьер-министра, то в прошлом году его заработок составил чуть меньше, чем у президента – 8 миллионов 586 тысяч 974 рубля. Это на 180 тысяч рублей меньше, чем в 2015-м году. Ежемесячный заработок Медведева составил порядка 715 тысяч рублей.