МИД Сирии призвал США не судить "избранного народом" Асада

Министерство иностранных дел Сирии призвало США не давать характеристику Башару Асаду после оскорблений Трампа.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава США Дональд Трамп в интервью американскому телевидению назвал президента Сирии Башара Асада «животным» и в очередной раз обвинил Россию в поддержке сирийских властей.

Как сообщает РИА «Новости», сирийский МИД призвал американцев не судить Асада, поскольку заниматься этим должен народ Сирии. С таким заявлением выступил помощник главы внешнеполитического ведомства Айман Суссан.

«Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп», — заявил дипломат.