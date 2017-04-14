Политика
Источник: РИА "Новости"
07:50, 14 Апреля 2017 Версия для печати

МИД Сирии призвал США не судить "избранного народом" Асада

Министерство иностранных дел Сирии призвало США не давать характеристику Башару Асаду после оскорблений Трампа.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава США Дональд Трамп в интервью американскому телевидению назвал президента Сирии Башара Асада «животным» и в очередной раз обвинил Россию в поддержке сирийских властей.

Как сообщает РИА «Новости», сирийский МИД призвал американцев не судить Асада, поскольку заниматься этим должен народ Сирии. С таким заявлением выступил помощник главы внешнеполитического ведомства Айман Суссан.

«Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп», — заявил дипломат.

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