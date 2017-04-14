Политика
Источник: РИА "Новости"
16:09, 14 Апреля 2017 Версия для печати

КНДР пригрозила атакой баз США в Сеуле в случае агрессии Америки

В Северной Корее пригрозили атаковать американские военные базы и резиденцию президента Южной Кореи в Сеуле.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя генштаба Корейской народной армии, переданное по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, в случае агрессии со стороны Вашингтона Северная Корея намерена атаковать военную базу США в Осане, Кунсане и Пхентхэке.

Кроме того, КНДР обещает «превратить в пепел в считанные минуты» резиденцию президента Южной Кореи «Чхонвадэ». В заявлении отмечено, что ракеты Пхеньяна нацелены на базы США в Японии и на американские территории.

КНДР также предупреждает, что может нанести превентивный удар на суше, на море и с воздуха.

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