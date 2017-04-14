Эксперт: На выборы во Франции повлияли теракты последнего года

Как «друг Кремля» стала фаворитом выборов во Франции и каковы ее шансы выиграть, выяснял Sobesednik.ru.

Президентская гонка во Франции в разгаре, первый раунд голосования назначен на 23 апреля. Наибольшие шансы выйти во второй тур имеют лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и надпартийный кандидат Эмманюэль Макрон. Оба активно используют в своих кампаниях темы исламизма и борьбы с терроризмом.

— Кровавые события последнего года сместили политические настроения французов в правую сторону, — считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. — Несмотря на усиленные патрули и работу по максимуму спецслужб, новые теракты предотвратить не удается. Люди хотят больше порядка, испытывают скепсис к мигрантам. В обществе посеяна рознь.

В этой обстановке очки зарабатывают крайне правые вроде того же Нацфронта, указывает эксперт в комментарии для Sobesednik.ru. Ле Пен давно предлагала ограничить миграцию и начать борьбу с исламистами.

Выход пророссийской Марин Ле Пен во второй тур выборов практически предрешен, но вот обосноваться в Елисейском дворце ей вряд ли удастся, думает Сергей Федоров. Скорее всего, большинство избирателей не решится доверить президентство радикалу, оказавшись перед выбором «меньшего из двух зол».