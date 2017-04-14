Политика
Источник: РИА "Новости"
09:50, 14 Апреля 2017 Версия для печати

36 боевиков ИГИЛ уничтожили США мощной бомбой в Афганистане

США применили в Афганистане мощнейшую неядерную бомбу, целясь по позициям террористов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона, в четверг, 13 апреля, войска США впервые применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43. Удар был нанесен по позициям боевиков ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru], действующих на территории Афганистана.

Как уточнили в военном ведомстве, бомбежке подверглась обширная система тоннелей ИГИЛ. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130.

По данным агентства France Presse, которое ссылается на Минобороны Афганистана, в результате атаки погибли по меньшей мере 36 террористов.

«В результате удара бомбы были разрушены ключевые тайники и комплекс туннелей глубокого заложения ИГИЛ и ликвидированы 36 боевиков ИГИЛ», — сообщили в военном ведомстве.

Президент США Дональд Трамп назвал удар «очень удачной миссией» американских вооруженных сил.

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