Убийство брата Ким Чен Ына может быть связано с его личной жизнью

Убийство Ким Чен Нама не вызовет политический резонанс из-за его отдаленности от политики КНДР.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына убили ядовитыми иглами в аэропорту Малайзии. По последним данным, по подозрению в убийстве Ким Чен Нама задержали женщину.

Эксперт Центра изучения современного Афганистана, востоковед, специалист по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров в разговоре с ИА «Народные новости» сказал, что убийство брата Ким Чен Ына не вызовет политический резонанс, так как Ким Чен Нам «всегда был вне политики и вел частную жизнь». «Он всячески открещивался от северокорейской политики. Поэтому это не вызовет каких-то последствий и ужесточения отношений с Малайзией», — считает Верхотуров.

По его словам, о причинах убийства Ким Чен Нама можно будет говорить после окончания официального расследования. «Это может быть связано с личной жизнью или иметь криминальный след, но определенно нельзя утверждать», — сказал эксперт.