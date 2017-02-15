Развертывание Россией крылатых ракет сочли проблемой для Трампа

Американские официальные лица недовольны тем, что Россия якобы развернула новые крылатые ракеты.

Как сообщает The New York Times 12 февраля со ссылкой на источники в администрации президента США, официальные лица Америки уверены, что Россия развернула полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля». Источники полагают, что такие действия нарушают Договор о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД).

По данным источников, сейчас у России якобы есть два батальона крылатых ракет: одн находится на полигоне Капустин Яр, а второй был перемещен «в какую-то другую часть страны».

Издание также пишет о том, что такая ситуация может стать проблемой для Дональда Трампа, который пообещал нормализировать отношения с Москвой.