Почему власти отказались от "дня патриотизма" в годовщину санкций

Дня патриотизма в РФ не будет. Причем на такой шаг решились Кремль совместно с Минкультом, узнал Sobesednik.ru

Хотя их тоже можно понять: конкуренции никто не любит. Речь идет об идее учредить в России День патриотизма, который праздновался бы 6 августа – в день вступления в силу указа об уничтожении санкционной еды. Светлая мысль пришла в голову президенту Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма (Ох!.. – Авт.) «Аванти» Рахману Янсукову. Даже соответствующий законопроект подготовил. По мнению Янсукова, памятная дата «позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление». Под «внешним давлением», полагаем, подразумевается иностранный конкурент, на которого в кои-то веки нашлась управа в виде бульдозера. Так что, с точки зрения отечественного производителя, 6 августа действительно праздник. При чем тут патриотизм, правда, непонятно. А о единении страны вокруг бульдозера красноречиво свидетельствует то, что проект Янсукова в народе окрестили Днем памяти пармезана.

Минкульт от лица зам. главы ведомства г-на Аристархова поначалу заявил, что учреждение Дня патриотизма рассматривать целесообразно, но с привлечением экспертов. Затем в дискуссию вмешался Кремль в лице г-на Пескова, который назвал предложение Янсукова странным. После чего все тот же Аристархов провозгласил, что идея избыточна: праздничного патриотизма у нас и так в достатке. Смена позиций заняла у Минкульта всего несколько часов. Привлечь экспертов явно не успели.

Кстати, минувшим летом, по данным мониторинга ВШЭ, более 41% россиян заявили, что им не хватает денег на еду. Просто так, к слову пришлось.