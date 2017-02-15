Пентагон обеспокоен большим количеством самолетов РФ у эсминца США

В Пентагоне выразили беспокойство опасным полетам самолетов РФ у эсминца США в Черном море.

Представитель Пентагона подполковник Мишель Балданса в комментарии для РИА «Новости» рассказала, что 10 февраля российские самолеты сблизились с эсминцем США Porter в Черном море.

«Несколько инцидентов с большим количеством российских самолетов в Черном море вблизи эсминца Porter (номер корабля DDG78) 10 февраля были оценены командиром корабля как небезопасные и непрофессиональные», — сказала Балданса.

По ее словам, российские самолеты на отвечали на запросы эсминца и не включали свои транспондеры.

«Подобные инциденты нас беспокоят, потому что в результате может произойти несчастный случай или неправильные расчеты [военных]», — добавила подполковник.

Она отметила, что в момент инцидента эсминец США осуществлял обычное патрулирование в международных водах Черного моря.