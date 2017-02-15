Политика
Источник: ТАСС
13:22, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Обвинения РФ в размещении ракет в Кремле назвали обезличенными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес России о размещении крылатых ракет.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что источники из администрации президента США рассказали The New York Times о нарушении Россией Договора о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД). Так, источники утверждают, что Россия развернула полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля».

Дмитрий Песков, комментируя заявление, сказал, что официальные лица США открыто не обвиняли Россию в размещении ракет. «Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия «оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам», в том числе РСМД.

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