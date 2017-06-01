Ильдар Дадин может освободиться через два месяца

Sobesednik.ru выяснил, какой может быть дальнейшая судьба политзаключенного Ильдара Дадина.

Конституционный суд (КС) отклонил жалобу политзаключенного Ильдара Дадина. Увы, повторные нарушения на митингах останутся уголовным преступлением.

Впрочем, решение КС все-таки можно назвать половинчатым. Суд отказался отменять оспариваемую статью Уголовного кодекса, однако постановил пересмотреть дело осужденного по ней Ильдара Дадина. Нарушения, которые инкриминируются обвиняемым, должны быть умышленными, а их действия представлять реальную общественную опасность, указал суд. Также было предписано уточнить и исправить статью.

Тем не менее у Ильдара Дадина появился шанс в ближайшее время выйти на свободу.

– По самому оптимистичному сценарию, это может произойти примерно через два месяца, – поделился адвокат Ильдара Алексей Липцер.

КС обратил особое внимание на то, что в момент вынесения Дадину обвинительного приговора по уголовному делу судебные решения по его административным делам еще не вступили в силу. Что, по мнению КС, является обязательным условием для ужесточения наказания до уголовного. По словам адвокатов, этот аргумент КС не позволит Верховному суду отказать в отмене приговора. А по мнению супруги Ильдара Анастасии Зотовой, наказание, хотя бы дисциплинарное, должны понести судьи, приговорившие Дадина. «Судья Басманного суда Наталья Дударь видела все видеозаписи, на которых Ильдар стоял в одиночных пикетах (судья Мосгорсуда вообще отказалась от их просмотра. – Ред.), и все равно признала их массовыми, – говорит она.

В общем, в сухом остатке мы имеем действующую, «абсолютно соответствующую» Конституции РФ статью 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов, пикетов и т.д.), по которой при желании можно посадить кого угодно. Немного оптимизма добавляют только 1-й зампред профильного комитета ГД Михаил Емельянов (СР), который заявил, что «эта статья вообще должна быть изъята», и депутаты от ЛДПР, предложившие на той неделе это сделать. Как отметил один из авторов инициативы Игорь Лебедев, если ЕР «не перетянет одеяло на себя», судьба спорной статьи решится в течение месяца. Но ключевое слово тут именно «если».