Политика
Источник: Daily Caller
08:04, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Экс-советник Трампа назвал преступлением утечку разговора с послом РФ

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн рассказал о разговоре с послом РФ Сергеем Кисляком.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что американские СМИ обвинили советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что еще до инаугурации Дональда Трампа он обсуждал с послом РФ в США Сергеем Кисляком антироссийские санкции. Из-за сложившейся вокруг разговора ситуации Флинн ушел в отставку.

В своем последнем интервью в качестве советника Трампа Флинн рассказал Daily Caller о том, что обсуждал с Кисляком высылку 35 российских дипломатов.

«Это (разговор с послом РФ — прим. Sobesednik.ru) не касалось санкций. Речь шла о 35 людях, которых выслали. И вот как это обернулось. В целом разговор был такой: "Смотрите, я знаю, что произошло. Мы все изучим". Я никогда не говорил, что мы собираемся пересмотреть санкции или что-то в этом роде», — сказал Флинн.

Он таке отметил, что утечка данных о разговоре с Кисляком, который мог быть подслушан спецслужбами, является преступлением.

«Вы называете это утечками. А это преступное деяние. Это преступление, а не просто подмигивание или кивок», — подчеркнул экс-советник.

читайте также:Третий год идет импортозамещение. Как успехи? Доживем ли до изобилия дешевых и качественных продуктов?
Скажи "сыр" – и заплачь. Как Россия кормит своих граждан под санкциями
Sobesednik.ru поговорил с директором Института аграрного маркетинга Еленой Тюриной об импортозамещении и санкциях »

читайте также:Михаил Осокин
Михаил Осокин: "Адмирал Кузнецов" и Трамп против холодильников россиян
Обозреватель Sobesednik.ru — о том, что остается молиться: на холодильник и чтобы от дружбы с Трампом не было войны »

Также по теме
Трамп
Санкции
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Соавтор обращения о гомеопатии: Пусть продается – но отдельно
07:06, 15 Февраля 2017
Профессор Василий Власов, президент Общества специалистов доказательной медицины рассказал о проблеме гомеопатии
»
Ксения Лукьянчикова: "Осиное гнездо" снимали на Рублевке
06:03, 15 Февраля 2017
Актриса Ксения Лукьянчикова рассказала Sobesednik.ru о съемках нового сериала «Осиное гнездо» на к­анале «Россия»
»
Почему власти отказались от "дня патриотизма" в годовщину санкций
00:02, 15 Февраля 2017
Дня патриотизма в РФ не будет. Причем на такой шаг решились Кремль совместно с Минкультом, узнал Sobesednik.ru
»