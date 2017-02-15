Экс-советник Трампа назвал преступлением утечку разговора с послом РФ

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн рассказал о разговоре с послом РФ Сергеем Кисляком.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что американские СМИ обвинили советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что еще до инаугурации Дональда Трампа он обсуждал с послом РФ в США Сергеем Кисляком антироссийские санкции. Из-за сложившейся вокруг разговора ситуации Флинн ушел в отставку.

В своем последнем интервью в качестве советника Трампа Флинн рассказал Daily Caller о том, что обсуждал с Кисляком высылку 35 российских дипломатов.

«Это (разговор с послом РФ — прим. Sobesednik.ru) не касалось санкций. Речь шла о 35 людях, которых выслали. И вот как это обернулось. В целом разговор был такой: "Смотрите, я знаю, что произошло. Мы все изучим". Я никогда не говорил, что мы собираемся пересмотреть санкции или что-то в этом роде», — сказал Флинн.

Он таке отметил, что утечка данных о разговоре с Кисляком, который мог быть подслушан спецслужбами, является преступлением.

«Вы называете это утечками. А это преступное деяние. Это преступление, а не просто подмигивание или кивок», — подчеркнул экс-советник.