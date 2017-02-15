Антон Зарицкий: Трамп не наш, и нас предупреждали

Шеф-редактор Sobesednik.ru — о том, как начинается расставание с иллюзиями о Дональде Трампе после заявления о Крыме.

Официальный представитель американского Белого дома Шон Спайсер заявил: президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине.

Это заявление должно было произвести в России эффект разорвавшейся бомбы. Даже комментаторы, настроенные критически к российской власти, уверяли, что Дональд Трамп прагматик и поэтому на его переговорах с Путиным предметом торга будет в лучшем случае ситуация в Донбассе. Что же касается Крыма, то ожидалось, что Вашингтон пойдет на признание — возможно, молчаливое — текущего положения вещей, когда Крымом фактически распоряжается Россия.

Если бы заявление Шона Спайсера не было столь однозначным и недвусмысленным, к нему, наверное, можно было бы отнестись с большим пониманием. Буквально накануне один из основных советников Трампа Майкл Флинн вынужден был уйти в отставку именно из-за скандала, связанного с Россией. Выяснилось, что еще до вступления в должность советника президента США он имел разговор с послом РФ в Америке Сергеем Кисляком. Флинн заверил посла, что вскоре санкции против России будут смягчены, а затем якобы не поставил в известность об этом разговоре избранного вице-президента Майка Пенса. Тот заверил журналистов, что санкции с российским послом никто не обсуждал. Получается, Флинн подставил Пенса: она вынужденно солгал, сам того не ведая.

Впрочем, политические противники Трампа в это не верят: они считают, что Флинн вообще был уполномочен вести переговоры с Россией. Возможно, заявление представителя Белого дома — лишь попытка погасить этот разгорающийся скандал. Но попытка, надо признать, довольно неуклюжая: понятно, что Москва не оставила бы эти слова без внимания. Довольно болезненной официальной реакции Москвы в лице Марии Захаровой и Вячеслава Володина долго ждать не пришлось.

Между тем давление на администрацию Трампа возрастает день ото дня. Трудно быть уверенным даже в судьбе все того же Шона Спайсера: на днях появились сообщения о том, что Трамп якобы недоволен его работой. Пресс-секретарь Белого дома умудрился довольно быстро поссориться с журналистами, отстаивая основанные на «альтернативных фактах» (то есть неправде) позиции нового главы США.

Но едва ли это целиком его вина. Советники Трампа в последние дни вообще напоминают пожарную команду. Они кочуют с одного телеканала на другой, раз за разом объясняя, что президент на самом деле имел в виду совсем не то, что сказал под телекамеры или своими руками написал в твиттере. Не их вина, что при этом они выставляют себя на посмешище. Проблема лишь в том, что делу это совсем не помогает и легче не становится. На днях другой основной советник президента США, Келлиэнн Конуэй, успокаивала журналистов, говоря о «полной поддержке», которую имеет от Белого дома Майкл Флинн. Буквально через несколько часов после этого стало известно о его отставке.

Все происходящее лишь подтверждает прогнозы, порой довольно давние, о том, что действия администрации Дональда Трампа будут абсолютно непредсказуемыми и импульсивными. Комментаторы предупреждали о том, какую угрозу это создает в том числе для международных отношений. Но те, кто был очарован Трампом, не верили им. Кто-то считал, что, став избранным президентом, миллиардер изменится в лучшую сторону. Кто-то не скрывал своего намерения ловить рыбу в воде, которую замутят действия Трампа.

Официальные и неофициальные заявления представителей российских властей не оставляли сомнений, что они скорее надеялись на второе. Сейчас для них, как и для многих, начинается расставание с иллюзиями. И трудно даже сказать, что оно стало неожиданно быстрым: их — и нас — предупреждали.