Япония направила РФ протест из-за присвоения имен Курилам

Япония выразила протест России в связи с присвоением имен пяти Курильским островам.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что указом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пяти безымянным островам Курильской гряды были даны наименования.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга, в Токио возмутились таким поступком российских властей и направили России протест в связи с присвоением названий Курильским островам, на некоторые из которых по-прежнему претендует Япония.

«Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России», — заявил японский генсек.